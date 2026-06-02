L’anniversario del 2 giugno 1946 segna l’ottantesimo anno dalla nascita della Repubblica italiana. In quella data, gli italiani votarono per l’abolizione della monarchia e la nascita di un nuovo assetto istituzionale. La parata celebrativa si è svolta in diverse città, coinvolgendo forze armate e rappresentanti delle istituzioni. La ricorrenza ricorda il momento in cui il Paese ha scelto di cambiare forma di governo con un referendum popolare.

“Sono trascorsi ottant’anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti“. Il rombo delle Frecce Tricolori e le scie che squarciano il cielo azzurro di una Roma che diventa simbolo della nascita della Repubblica italiana, mentre il presidente Sergio Mattarella depone la tradizionale corona d’alloro all’Altare della Patria sulla tomba del Milite Ignoto, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza– ha continuato Mattarella -. “Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell’umanità sarà costretta a vivere nella precarietà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parata del 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica italiana

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2 giugno 2026 - 80° Anniversario della Repubblica Italiana

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