Festa della Repubblica 80 anni dopo | celebrazioni con Frecce tricolori e parate in tutta Italia

Il 2 giugno 2026 si celebra l’ottantesimo anniversario del referendum che ha istituito la Repubblica Italiana. Le celebrazioni includono esibizioni delle Frecce tricolori e parate in diverse città italiane. La giornata ricorda l’evento storico che portò alla fine della monarchia nel paese. Le manifestazioni sono state organizzate in tutta Italia per commemorare questa ricorrenza.

Il 2 giugno 2026 il Paese ricorda l’ottantesimo anniversario del referendum che istituì la Repubblica Italiana. Per l’occasione, città e istituzioni hanno organizzato cerimonie solenni, momenti di spettacolo e aperture gratuite. Il Ministero della Difesa ha scelto come parole chiave per la ricorrenza “memoria, riconoscenza e impegno”: guardare al passato, ringraziare chi serve lo Stato, trasmettere valori ai più giovani. L’80° della Repubblica non è solo una data sul calendario. È l’età di una nonna che ha visto nascere l’Italia che conosciamo oggi. Una nonna che il 2 giugno 1946 ha scelto, con un voto, di diventare adulta da sola. Da quel giorno non siamo più “sudditi di”, siamo “cittadini con”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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