Durante una cerimonia a Trieste è stata consegnata una medaglia d’oro all’agente che ha perso la vita insieme a Borsellino. L’evento ha ricordato il sacrificio dell’agente, senza menzionare i nomi. Sono state consegnate anche altre onorificenze, ma i dettagli relativi alle persone premiate non sono stati divulgati. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e familiari, senza ulteriori specifiche sui riconoscimenti assegnati.

Chi era l'agente che ha sacrificato la vita con Borsellino?. Quali onorificenze sono state consegnate durante la cerimonia a Trieste?. Come ha descritto la sorella il carattere di Eddie Walter Cosina?. Perché lo Stato ha deciso di assegnare la Medaglia d'oro proprio ora?.? In Breve Cerimonia svoltasi il 2 giugno in piazza Unità d'Italia a Trieste.. Conferite 13 onorificenze tra cui titoli di commendatore, ufficiale e cavaliere.. Prefetto Giuseppe Petronzi ha letto il messaggio del Presidente Sergio Mattarella.. Evento concluso con proiezione concerto dal Quirinale su maxischermi pubblici..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: Medaglia d’oro per l’agente caduto con Borsellino

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