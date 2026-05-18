Furto con scasso all’ospedale Apuane | rubata la medaglia dell’onorificenza Pegaso d’oro

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, nell’area della hall di un ospedale della zona, si è verificato un furto con scasso. La refurtiva consisteva nella medaglia dell’onorificenza Pegaso d’oro, un riconoscimento consegnato in passato. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30, e al momento non ci sono dettagli su eventuali persone coinvolte o sui danni causati dall’atto. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Massa, 18 maggio 2026 – Erano le 23.30 di sabato scorso quando, nella hall dell'ospedale Apuane è stata rubata la medaglia dell'onorificenza Pegaso d'oro. La medaglia, che è stata assegnata all'ospedale di Massa a riconoscimento dello straordinario impegno degli operatori sanitari nel corso della pandemia da Covid-19, era stata posta in una teca di cristallo all''ingresso della struttura apuana. La dinamica ricostruita al momento, conferma la presenza di due individui entrati contemporaneamente nella struttura: uno si è rivolto alla portinaia mentre l'altro ha proseguito. Dopo circa tre minuti la portinaia ha sentito un colpo provenire dall'atrio, a quel punto i due individui sono fuggiti dopo aver sottratto la medaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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