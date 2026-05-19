Un furto si è verificato presso un ospedale della provincia di Massa, dove sono state sottratte la medaglia con il Pegaso d’oro della Regione Toscana. Secondo quanto riferito, i malviventi sono entrati nel nosocomio e hanno portato via il riconoscimento, che aveva un valore simbolico e emotivo per l’intera organizzazione sanitaria locale e per il personale operante nella struttura. La vicenda ha suscitato una reazione di delusione tra i presenti, che hanno definito l’episodio particolarmente doloroso.

La direttrice generale Casani: ”Rubare quel riconoscimento significa calpestare il ricordo di una stagione di dolore e di straordinaria solidarietà” MASSA – “È un furto che ci addolora profondamente, per il significato che la medaglia del Pegaso d’oro aveva per l’intera azienda e per tutte le operatrici e gli operatori della sanità apuana”. Sono queste le prime parole di Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale Apuane di Massa, a seguito del furto con scasso della medaglia con il Pegaso d’oro della Regione Toscana avvenuto intorno alle 23.30 di sabato scorso nella hall della struttura ospedaliera. Sull’episodio interviene anche la direttrice generale Maria Letizia Casani: “Siamo profondamente colpiti e indignati da questo gesto che ferisce l’anima della nostra comunità sanitaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Entrano in ospedale e rubano la medaglia con il Pegaso d’oro della Regione Toscana

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