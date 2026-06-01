Per la Festa della Repubblica, il Colosseo sarà avvolto da un enorme Tricolore. La bandiera misura cinquanta metri in altezza e quaranta in larghezza, con un peso totale di 450 chilogrammi. La bandiera verrà issata sopra l’anfiteatro, creando un grande spettacolo visivo. L’installazione è stata realizzata per celebrare la ricorrenza nazionale.

AGI - Un Tricolore da cinquanta metri di altezza per quaranta di larghezza e un peso complessivo di 450 chilogrammi: sono le dimensioni del grande bandiera da 2.000 metri quadrati che domani, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, verrà calato lungo la facciata più alta del Colosseo da un contingente composto da 80 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni italiane. Quella di quest'anno sarà un'edizione particolarmente significativa: ricorre infatti il ventesimo anniversario della prima storica calata del Tricolore dal Colosseo, effettuata nel 2006 dagli specialisti Saf (Speleo alpino fluviale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Per la Festa della Repubblica il Colosseo sarà avvolto da un gigantesco Tricolore

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