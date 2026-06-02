Tribunale | presto cancelli nuova illuminazione e videosorveglianza Uno degli ultimi atti della Giunta Ghinelli

Il tribunale riceverà lavori di rinnovo che prevedono l’installazione di cancelli, un nuovo sistema di illuminazione e telecamere di videosorveglianza. La decisione è stata approvata all’unanimità dalla Giunta in una delle sue ultime sedute. L’intervento riguarda sia l’edificio principale sia le aree circostanti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle strutture e delle persone che vi accedono.

E' stato uno degli ultimi atti approvati (all'unanimità) dalla Giunta Ghinelli bis. E mira ad aumentare la sicurezza del palazzo di Giustizia e delle sue pertinenze. Quell'area che una volta ospitava l'ospedale del Garbasso - e dove oggi ci sono le aule e gli uffici del Tribunale di Arezzo -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza Vicerè ha una nuova illuminazione: in arrivo anche un sistema di videosorveglianzaA Catania, piazza Vicerè ha recentemente ricevuto un nuovo impianto di illuminazione che interessa sia il giardino che l’area giochi.

Uno dei migliori anime action degli ultimi anni mostra un’immagine inaspettata nonostante il rinvio della terza stagioneL'anime Wind Breaker, molto apprezzato per le sue scene d’azione ambientate in un liceo, ha mostrato un’immagine inaspettata anche dopo il rinvio...