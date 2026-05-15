L'anime Wind Breaker, molto apprezzato per le sue scene d’azione ambientate in un liceo, ha mostrato un’immagine inaspettata anche dopo il rinvio della terza stagione. La serie è tratta dal manga di Satoru Nii, il cui racconto è ancora in corso e viene pubblicato sulla rivista “Magazine Pocket” di Kodansha. Nonostante le notizie di uno slittamento, i fan hanno potuto vedere immagini che hanno suscitato sorpresa tra gli appassionati.

Wind Breaker è una delle serie d’azione con ambientazione liceale più acclamate degli ultimi anni. L’anime è tratto dal manga ancora in corso di Satoru Nii, la cui pubblicazione è iniziata sulla rivista “Magazine Pocket” di Kodansha. L’anime ha debuttato originariamente nel 2024 e ha visto l’uscita di un sequel un anno dopo; entrambe le stagioni hanno riscosso un enorme successo su Crunchyroll. Sulla scia del successo dell’anime, Netflix ha acquisito i diritti per entrambe le stagioni e ha finalmente iniziato a trasmetterle in streaming quest’anno. Tuttavia, sebbene le prime due stagioni siano state pubblicate in due anni consecutivi, la terza stagione non è stata ancora confermata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Uno dei migliori anime action degli ultimi anni mostra un’immagine inaspettata nonostante il rinvio della terza stagione

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