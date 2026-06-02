Treviso ragazzo di 19 anni annega nel fiume Piave | sono i passanti a notare il corpo

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni è annegato nel fiume Piave tra Roncadelle e Cimadolmo. Il corpo è stato individuato e recuperato dai passanti nella sera di lunedì 1 giugno. Nessuna altra persona è coinvolta e non sono stati segnalati testimoni diretti dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Un 19enne è morto annegato nel Piave tra Roncadelle e Cimadolmo. Il corpo è stato recuperato la sera di lunedì 1 giugno. Esclusi segni di violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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