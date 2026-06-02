Treviso l’IA fatica | solo il 25% delle imprese del terziario la usa
Solo il 25% delle imprese del terziario a Treviso utilizza l’intelligenza artificiale. Le aziende segnalano difficoltà legate a costi elevati, mancanza di competenze e incertezze sui benefici. Si prevede che l’adozione di IA modificherà i processi di marketing e gestione dati, rendendoli più automatizzati e analitici. Tuttavia, i risultati concreti sono ancora limitati a causa di questi ostacoli.
Quali sono i motivi principali che bloccano le imprese trevigiane?. Come cambieranno concretamente i processi di marketing e gestione dati?. Quali nuove competenze serviranno per non essere sostituiti dalle macchine?. Perché l'empatia umana diventerà il vantaggio competitivo decisivo?.? In Breve Oltre il 50% delle imprese trevigiane investe già in innovazione tecnologica.. L'economista Alessandro Minello suggerisce formazione e nuovi modelli organizzativi.. L'IA viene usata per analisi dati, marketing e assistenza clienti.. Giovanni Da Pozzo punta sulla tecnologia al servizio delle persone.. Solo un’impresa su quattro a Treviso usa l’intelligenza artificiale secondo il report di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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