Solo il 25% delle imprese del terziario a Treviso utilizza l’intelligenza artificiale. Le aziende segnalano difficoltà legate a costi elevati, mancanza di competenze e incertezze sui benefici. Si prevede che l’adozione di IA modificherà i processi di marketing e gestione dati, rendendoli più automatizzati e analitici. Tuttavia, i risultati concreti sono ancora limitati a causa di questi ostacoli.

Quali sono i motivi principali che bloccano le imprese trevigiane?. Come cambieranno concretamente i processi di marketing e gestione dati?. Quali nuove competenze serviranno per non essere sostituiti dalle macchine?. Perché l'empatia umana diventerà il vantaggio competitivo decisivo?.? In Breve Oltre il 50% delle imprese trevigiane investe già in innovazione tecnologica.. L'economista Alessandro Minello suggerisce formazione e nuovi modelli organizzativi.. L'IA viene usata per analisi dati, marketing e assistenza clienti.. Giovanni Da Pozzo punta sulla tecnologia al servizio delle persone.. Solo un’impresa su quattro a Treviso usa l’intelligenza artificiale secondo il report di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

© Ameve.eu - Treviso, l’IA fatica: solo il 25% delle imprese del terziario la usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavoro, la crisi del terziario è strutturale: posti vuoti e mismatch alle stelle. Confcommercio: “Solo gli Its possono colmare il divario con le imprese”Il settore dei servizi in Italia sta affrontando una crisi strutturale che si traduce in un aumento di posti vacanti e di un disallineamento tra...

IA in Italia: solo il 16% delle imprese corre, l’Europa è avantiSolo il 16% delle imprese italiane utilizza attivamente l'intelligenza artificiale, mentre in Europa la percentuale è più alta.

Argomenti più discussi: A scuola con l'AI e la fatica necessaria; Apoteosi Socaf Vero Volley Monza: vince lo Scudetto U15 e si conferma sul tetto d'Italia per il secondo anno consecutivo; Scarpa, la parola al naturalista: Patrimonio che va rilanciato; Ci sto? Affare fatica!: 43 Comuni della Marca pronti a far lavorare i giovani.

Parcheggi, sosta selvaggia e raffica di multe al Ca' Foncello: Le ambulanze facevano fatica a passareTREVISO - Auto lasciate in sosta lungo la rotatoria davanti al pronto soccorso. Tanto che capita pure che le ambulanze del 118 fatichino a passare in sicurezza. E poi, ancora, macchine abbandonate ... ilgazzettino.it