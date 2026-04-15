Lavoro la crisi del terziario è strutturale | posti vuoti e mismatch alle stelle Confcommercio | Solo gli Its possono colmare il divario con le imprese

Il settore dei servizi in Italia sta affrontando una crisi strutturale che si traduce in un aumento di posti vacanti e di un disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Secondo Confcommercio, solo i percorsi formativi tecnici specializzati potrebbero aiutare a colmare il divario con le esigenze delle imprese. Nei prossimi dieci anni, questa situazione potrebbe portare a un cambiamento profondo nel mercato del lavoro del settore.

Il terziario italiano si prepara ad affrontare una crisi occupazionale che nel giro di un decennio rischia di mutare radicalmente il volto del mercato del lavoro nazionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Disabili senza lavoro: 178mila posti vuoti, PA in crisi strutturaleLa Pubblica Amministrazione italiana sta fallendo nel garantire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Leggi anche: Energia, l’analisi di Confcommercio: bollette sempre più care per le imprese del terziario Temi più discussi: Mercato del lavoro in crisi di fiducia: oggi più pessimismo che nel pieno della pandemia; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; VVF: Crisi e misure urgenti - Potenziamento del lavoro agile per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la riduzione dell’impatto dei costi del carburante; Crisi energetica 2026: torna lo smart working nel mondo per lo shock da chiusura dello Stretto di Hormuz. Mercato del lavoro in crisi di fiducia: oggi più pessimismo che nel pieno della pandemiaOggi chi cerca lavoro negli Stati Uniti ritiene addirittura che la situazione sia peggiore rispetto al picco della pandemia. fortuneita.com Crisi energetica, la Provincia convoca il Patto per il lavoro e per il climaLa proposta è già stata condivisa con i sindaci reggiani e, nelle prossime ore, sarà estesa a tutti i rappresentanti sociali, sindacali e datoriali ... redacon.it Un’offerta di lavoro che è un’ammissione di colpa per un ambiente di lavoro tossico e maschilista. Non serve un “carattere forte”, serve un cambiamento culturale atto a decostruire le dinamiche patriarcali radicate nel sistema lavorativo italiano. x.com Caro carburanti, CISAL Catania denuncia: rincari pesano su famiglie e lavoratori, mentre aumentano entrate per Stato e filiera. https://www.freepressonline.it/2026/04/15/caro-carburanti-cisal-famiglie-sempre-piu-in-crisi/ #carburanti #catania #lavoro #economi - facebook.com facebook