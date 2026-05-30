IA in Italia | solo il 16% delle imprese corre l’Europa è avanti

Solo il 16% delle imprese italiane utilizza attivamente l'intelligenza artificiale, mentre in Europa la percentuale è più alta. Il 70% delle aziende italiane non registra miglioramenti di produttività grazie all'IA. La differenza tra settori manifatturieri e servizi evidenzia un divario tecnologico, con le imprese manifatturiere che cercano strategie per colmare il gap. Attualmente, molte aziende italiane sono ancora in fase di sperimentazione o di adozione limitata delle tecnologie di intelligenza artificiale.

? Punti chiave Perché il 70% delle imprese non vede aumenti di produttività con l'IA?. Come può la manifattura colmare il divario tecnologico con i servizi?. Quali ostacoli impediscono alle medie imprese di superare la fase iniziale?. Chi deve formare i lavoratori per evitare l'esclusione dal nuovo paradigma?.? In Breve Adozione IA al 63% per grandi imprese contro calo nelle realtà con 20-49 addetti.. Settore servizi al 36% di diffusione IA contro il 27% della manifattura.. Solo il 5% delle aziende italiane dichiara un'adozione estensiva degli algoritmi.. Il 70% delle imprese lamenta mancati miglioramenti di produttività post implementazione IA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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