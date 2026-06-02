treviso i giardini barbisan diventano centro di diritti e lotte

A Treviso, i Giardini Barbisan ospitano un evento dedicato ai diritti e alle lotte sociali. Il focus riguarda l’interconnessione tra diritti LGBT e la tutela della casa. Saranno coinvolti attivisti, rappresentanti di associazioni e esperti che discuteranno di questioni legate alle discriminazioni e alla condizione abitativa. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su temi di uguaglianza e diritti civili, con interventi e confronti pubblici previsti durante la giornata.

? Punti chiave Quali temi specifici uniranno i diritti LGBT alla questione della casa?. Chi sono i protagonisti che guideranno il dibattito ai Giardini Barbisan?. Come si collegano le lotte locali alle tensioni geopolitiche della Palestina?. Perché questa manifestazione precede il grande corteo del 20 giugno?.? In Breve Partecipano Valentina Di Antonio, Giulia Menegaldo, Marco Scattolin, Luigi Calesso e Caterina Dozzo.. Promotori sono Centro sociale Django, Famiglie Arcobaleno e Non una di Meno Treviso.. L'evento ai Giardini Barbisan precede il grande corteo previsto per sabato 20 giugno.. Temi trattati includono diritti LGBT, questione della casa e solidarietà per la Palestina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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