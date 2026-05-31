Dal 1986, a Termoli, la Fidapa ha affrontato resistenze sociali promuovendo i diritti e la parità. Le avvocate della Federazione sono impegnate nella stesura di nuove leggi volte a tutelare le pari opportunità. In quarant’anni, l’associazione ha organizzato iniziative e campagne per sostenere l’uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni. La loro attività si concentra anche sulla sensibilizzazione della comunità e sulla promozione di interventi legislativi specifici.

? Punti chiave Come hanno superato le resistenze sociali a Termoli fin dal 1986?. Quali nuove leggi stanno scrivendo le avvocate della Federazione?. Chi sono le socie che hanno ricevuto la targa commemorativa?. Perché il superamento del modello patriarcale è la sfida attuale?.? In Breve La sezione locale di Termoli è stata fondata ufficialmente il 25 aprile 1986.. La presidente locale Matilde Tartaglia ha ripercorso le difficoltà storiche del gruppo.. Vengono citate Lena Madison Phillips come fondatrice internazionale e le socie storiche.. L'impegno associativo ha influenzato la percezione dei diritti in tutta la provincia.. Quaranta anni di Fidapa a Termoli: tra memoria storica e la sfida culturale per i diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fidapa a Termoli: 40 anni di lotte per i diritti e la parità

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