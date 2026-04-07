Al termine della partita tra Napoli e Milan, Riccardo Trevisani ha commentato che, secondo lui, l’allenatore del Milan pareva preferire ottenere un pareggio. Lo ha detto durante il programma 'Pressing', analizzando quanto accaduto sul campo. La partita si è conclusa con alcune occasioni per entrambe le squadre, ma il risultato finale ha lasciato questa impressione. Trevisani ha espresso la sua opinione senza ulteriori commenti.

La prestazione del Milan nel match del 'Maradona' contro il Napoli ha suscitato diverse critiche per il gioco poco propositivo di Massimiliano Allegri. Tra i più duri anche Riccardo Trevisani, che ha analizzato la partita dei rossoneri ai microfoni di 'Pressing'. Di seguito, le sue parole. "La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c'era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo. Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Trevisani: “La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio”

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