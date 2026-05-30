Trevisani critica la decisione di Allegri di adottare un modulo conservativo contro il Napoli. Secondo l’esperto, la strategia scelta dal tecnico non avrebbe sfruttato appieno le potenzialità della squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha alimentato le polemiche sulla compatibilità tra le scelte tattiche e le esigenze del club. La contestazione si concentra sulla mancanza di un approccio più offensivo e dinamico durante l’incontro.

La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella di Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Il telecronista Mediaset ha espresso forti perplessità sulla decisione del club azzurro, soprattutto dopo i contatti portati avanti anche con Vincenzo Italiano. Secondo Trevisani, la candidatura dell’allenatore del Bologna avrebbe avuto una logica più coerente con le caratteristiche della rosa. Il Napoli dispone infatti di diversi esterni offensivi e di giocatori adatti a un calcio più propositivo. Da qui il suo stupore per una scelta giudicata più conservativa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Trevisani boccia Allegri: scelta conservativa per il Napoli

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