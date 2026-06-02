Treviglio donna di 76 anni spinta a terra per la borsa | caccia a due giovani

Una donna di 76 anni è stata spinta a terra e derubata della borsa domenica mattina tra via Cellini e viale Buonarroti a Treviglio. Due giovani sono ricercati dalle forze dell'ordine. La vittima non ha riportato ferite gravi. La scena si è verificata in un'area frequentata da passanti. La polizia sta indagando sui fatti e sulla descrizione dei sospettati.

Treviglio. Una donna di 76 anni è stata vittima di uno scippo nella mattinata di domenica 31 maggio. Il fatto è avvenuto nella zona compresa tra via Cellini e viale Buonarroti, a ovest della città. Secondo alcune testimonianze, due persone con indosso felpa e cappuccio le avrebbero strappato la borsa mentre stava camminando insieme alla sorella. Nel tentativo di resistere, la donna sarebbe stata spinta a terra. Nell’impatto avrebbe picchiato il braccio e la testa. A prestarle soccorso sono stati alcuni residenti. Per la donna non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I due malviventi si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce lungo viale Buonarroti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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