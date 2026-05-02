Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico | aggredita e spinta a terra Arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dopo aver rapinato un’anziana di 83 anni a Venezia. I due si erano presentati a casa della donna, fingendosi poliziotti, e avevano prelevato circa 50.000 euro, oltre a gioielli e preziosi. Durante l’episodio, l’anziana è stata aggredita e spinta a terra. La rapina si è verificata nel centro storico, e gli uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

VENEZIA - Si erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con l'uso dell'auto del marito defunto. Dopo mesi di indagini, i due finti poliziotti, che lo scorso 17 marzo hanno rapinato l'83enne nel centro storico di Venezia, sono stati rintracciati nel Salernitano e trasferiti nel carcere cittadino sotto custodia cautelare. Anziana di 83 anni rapinata a Venezia. I due finti poliziotti fuggono con un bottino di 50mila euro: arrestati La truffa, poi la rapina Le indagini della polizia di Stato di Salerno, coordinate dalla Procura di Venezia,...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico: aggredita e spinta a terra. Arrestati due uomini Notizie correlate Anziana rapinata a Rivoli, arrestati due marocchiniSi aggiravano nell’area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli (Torino) cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari... Portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. I due arrestati restano in silenzio in centrale VIDEOMezzi in fiamme, un assalto con bombe e Kalashnikov compiuto da falsi poliziotti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da truffa a rapina: la squadra mobile veneziana ferma gli aggressori di un'83enne; Anziana truffata e rapinata in casa a Venezia, la polizia arresta due salernitani; Gian Paolo Badon morto a 67 anni dopo l'intervento, sei medici indagati. La moglie: Dolori alla testa per una settimana, era aggressivo...; Rubano 50 mila euro a un’anziana con la tecnica del finto poliziotto: arrestati. Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico: aggredita e spinta a terra. Arrestati due uominiVENEZIA - Si erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con l'uso dell'auto del marito ... ilgazzettino.it Anziana rapinata a Venezia, finti poliziotti fuggono con un bottino da 50mila euro: arrestati a SalernoSi erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con l'uso dell'auto del marito defunto. ilmessaggero.it Cronaca. Truffa ai danni di un’anziana 83enne a Cesena, i carabinieri intercettano e arrestano un 34enne a Todi e recuperano l’intera refurtiva - facebook.com facebook