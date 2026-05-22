Giovedì sera 21 maggio si è spento nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese, un uomo di 76 anni noto per aver fondato l’associazione dedicata alla promozione di un’alimentazione sostenibile e alla tutela delle tradizioni locali. La sua attività ha portato alla nascita di due organizzazioni, una dedicata alla difesa del cibo di qualità e l’altra agli scambi culturali legati alla gastronomia. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

Milano, 22 maggio - È morto giovedì sera 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. "Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune - ricorda Slow Food -, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità" sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre: aveva 76 anni

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