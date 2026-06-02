Trento è pronta a celebrare la Festa della Repubblica

Oggi, 2 giugno 2026, si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. A Trento, le autorità si sono preparate con una cerimonia ufficiale, coinvolgendo rappresentanti civili e militari. Le strade sono decorate con bandiere e striscioni, mentre le forze dell’ordine sono schierate lungo i percorsi principali. La giornata prevede discorsi ufficiali e momenti di commemorazione pubblica.

Trento è pronta a celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana che cade oggi, 2 giugno 2026. Per l’occasione, Piazza del Duomo ospiterà la consueta cerimonia istituzionale che inizierà alle 9:45 con l’ingresso delle Bande cittadine di Trento, Gardolo, Mattarello e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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