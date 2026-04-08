Picnic alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

Un picnic si è svolto presso la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano per celebrare i 30 anni dalla sua istituzione. La riserva tutela una vasta area del Comune di Fiumicino e da più di dieci anni si oppone ai tentativi di speculazione edilizia. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati, che hanno deciso di trascorrere il tempo immersi nella natura.

Un picnic per festeggiare i 30 anni dalla istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che tutela gran parte del territorio del Comune di Fiumicino e che da oltre un decennio resiste agli attacchi della speculazione preservando un territorio di grande bellezza alle porte della. 🔗 Leggi su Romatoday.it La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni: festa e confronto all’Oasi Lipu di OstiaOstia, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. L’Aeroporto di Fiumicino avrà la quarta pista cara ai Benetton. Ma invaderà la Riserva naturale del litorale romanoL’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” si allargherà con la Pista 4, sconfinando in un’area naturalistica. Ennesimo incendio doloso: questa volta colpita la Riserva naturale statale di Le Cesine in PugliaUn incendio di origine dolosa ha colpito la Riserva naturale statale di Le Cesine, in Puglia, gestita dal WWF. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di domenica in un canneto a sud della ... greenme.it I 10 appuntamenti imperdibili dell’estate: dai concerti a lume di candela o nelle cave di marmo di Carrara alla cena in vigna e l’aperitivo nella riserva naturale7. Bus natura. Aperitivo in riserva. Tutti i martedì, fino al 5 settembre, un bus porta i vacanzieri di Grado, l’isola friulana del sole, a scoprire davanti a un aperitivo l’isola della Cona, nella ... ilfattoquotidiano.it