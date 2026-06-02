Forte scossa di terremoto al largo della Calabria | la terra trema anche nel Brindisino

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto si è verificata al largo della Calabria alle ore 00. La terra ha tremato anche nel Brindisino, dove i residenti hanno avvertito il movimento sismico. Non sono stati segnalati danni o vittime. La scossa è stata avvertita chiaramente in diverse zone, anche grazie alla sua intensità. Le autorità stanno monitorando la situazione e non sono stati ancora comunicati aggiornamenti ufficiali sulla magnitudo o su eventuali conseguenze.