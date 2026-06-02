Forte scossa di terremoto al largo della Calabria | la terra trema anche nel Brindisino
Una forte scossa di terremoto si è verificata al largo della Calabria alle ore 00. La terra ha tremato anche nel Brindisino, dove i residenti hanno avvertito il movimento sismico. Non sono stati segnalati danni o vittime. La scossa è stata avvertita chiaramente in diverse zone, anche grazie alla sua intensità. Le autorità stanno monitorando la situazione e non sono stati ancora comunicati aggiornamenti ufficiali sulla magnitudo o su eventuali conseguenze.
BRINDISI - È stata avvertita anche in provincia di Brindisi una forte scossa di terremoto che alle ore 00.12 di oggi (martedì 2 giugno) ha avuto il suo epicentro al largo della costa nord occidentale della Calabria, a una profondità di 250 chilometri, all'altezza di Cosenza. Stando ai primi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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