Forte scossa di terremoto in Calabria trema la terra anche nel casertano

Alle 00:12, i sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 lungo la costa vicino a Cosenza, in Calabria. La profondità dell’evento è di 250 chilometri. La terra ha tremato anche nel casertano, senza segnalazioni di danni o feriti.

Trema la terra anche in provincia di Caserta.Verso dell'Ingv le 00,12 minuti i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo di 6,2 con epicentro lungo la costa nei pressi di Cosenza, a una profondità di 250 chilometri. Al momento non è stata fatta una stima di eventuali danni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo

Notizie e thread social correlati

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: la terra trema anche nel BrindisinoUna forte scossa di terremoto si è verificata al largo della Calabria alle ore 00.

La terra trema in Italia, forte scossa di terremoto: paura tra gli abitantiUna forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina in Italia, interessando diverse zone del Nord-Est.

Temi più discussi: Terremoti, forte scossa nel Sud Italia: magnitudo 6.2; Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: la terra trema anche nel Brindisino; Paura nel centro sportivo di Calama: forte scossa di terremoto, si muovono tutti gli attrezzi; Violento terremoto avvertito a Napoli: non è il bradisismo.

Calabria, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto di magnitudo elevata, 6.2 della scala Richter, é stata registrata al largo della Calabria con segnalazioni anche alle regioni vicine. Un sisma estremamente intenso, tra i ... notizie.it

NEWS: un forte #terremoto di M 6.2 è avvenuto alle 00:12 al largo delle coste tirreniche della #Calabria La scossa è avvenuta ad una profondità elevata di 250 km quindi è stata diffusamente avvertita in tutto il sud Italia, a Malta e nei Balcani senza però caus x.com

Calabria, forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2. Avvertita in tutto il sud fino a PalermoL’epicentro in mare davanti alla Calabria. Il sisma è stato sentito anche ai piani bassi sia a Lamezia Terme che Catanzaro, hanno tremato sia la costa tirrenica che quella ionica. Al momento non vengo ... quotidiano.net

Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palemo a Bari. Epicentro in mare nel Cosentino reddit