Forte scossa di terremoto in Calabria trema la terra anche nel casertano

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 00:12, i sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 lungo la costa vicino a Cosenza, in Calabria. La profondità dell’evento è di 250 chilometri. La terra ha tremato anche nel casertano, senza segnalazioni di danni o feriti.

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Trema la terra anche in provincia di Caserta.Verso dell'Ingv le 00,12 minuti i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo di 6,2 con epicentro lungo la costa nei pressi di Cosenza, a una profondità di 250 chilometri. Al momento non è stata fatta una stima di eventuali danni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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