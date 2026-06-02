Tre ragazzi in ospedale ad Arzano per il miele da sballo un diciassettenne è in pericolo di vita

Il vasetto con il cannabinoide gelatinoso acquistato online è stato sequestrato dai carabinieri dopo che i genitori hanno chiamato il 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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"Miele da sballo", ragazzi in ospedale dopo l'assunzione: 17enne è in pericolo di vitaQuesta notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a Frattamaggiore dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Arzano, assumo “miele dello sballo” in casa: 17enne in prognosi riservataQuesta notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a seguito di un’alterazione da sostanze stupefacenti.

Temi più discussi: Lucca, chiede a ragazzi di non scorrazzare in motorino: 42enne aggredito; Civitanova, maxirissa all'alba sul lungomare sud: un giovane in ospedale. E' l'ennesima aggressione in tre settimane; Redarguisce tre giovani che scorrazzano in motorino: aggredito finisce in ospedale; Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di Camaiore.

Arezzo, spruzzato spray al peperoncino a scuola: tre ragazzi portati in ospedale x.com

Tre ragazzi mangiano miele da sballo e finiscono in ospedale: un 17enne lotta tra la vita e la morteNella notte del 2 giugno 2026, i carabinieri di Arzano sono intervenuti all’ospedale di Frattamaggiore, dove tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano stati accompagnati in forte stato ... leggo.it

Droga, assaggiano il miele da sballo: 19enne, 22enne e 17enne in ospedale nel Napoletano; il minore è in pericolo di vitaQuesta notte i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni ... msn.com