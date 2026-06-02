Tre ragazzi in ospedale ad Arzano per il miele da sballo un diciassettenne è in pericolo di vita
Il vasetto con il cannabinoide gelatinoso acquistato online è stato sequestrato dai carabinieri dopo che i genitori hanno chiamato il 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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"Miele da sballo", ragazzi in ospedale dopo l'assunzione: 17enne è in pericolo di vitaQuesta notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a Frattamaggiore dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Arzano, assumo “miele dello sballo” in casa: 17enne in prognosi riservataQuesta notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a seguito di un’alterazione da sostanze stupefacenti.
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Arezzo, spruzzato spray al peperoncino a scuola: tre ragazzi portati in ospedale x.com
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Tre ragazzi mangiano miele da sballo e finiscono in ospedale: un 17enne lotta tra la vita e la morteNella notte del 2 giugno 2026, i carabinieri di Arzano sono intervenuti all’ospedale di Frattamaggiore, dove tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano stati accompagnati in forte stato ... leggo.it
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