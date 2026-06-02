Questa notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a seguito di un’alterazione da sostanze stupefacenti. Uno dei minori, in particolare, si trova ora in prognosi riservata. I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’ospedale di Frattamaggiore, dove i giovani erano arrivati in condizioni che hanno richiesto immediato intervento medico.

Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più piccolo dei tre era anche in grave crisi respiratoria. Da una prima ricostruzione pare che i 3 – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arzano, assumo “miele dello sballo” in casa: 17enne in prognosi riservata

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