Tre giovani sono stati ricoverati dopo aver consumato un miele acquistato online, ritenuto contenere sostanze stupefacenti. Uno di loro, un 17enne, si trova in condizioni molto critiche. Gli altri due presentano sintomi di intossicazione e sono sotto osservazione in ospedale. La sostanza è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per identificare gli ingredienti e le responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malore dopo l’assunzione di una sostanza acquistata online. Momenti di forte apprensione nella notte (1 e 2 giugno) nell’area nord di Napoli, dove tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dopo aver assunto una sostanza stupefacente conosciuta sul web come ‘miele da sballo ‘. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Arzano all’ospedale di Frattamaggiore, dove i tre giovani sono arrivati in evidente stato di alterazione psicofisica. La situazione più grave ha riguardato il minorenne, che avrebbe manifestato una seria crisi respiratoria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tre giovani intossicati dopo aver assunto il ‘miele da sballo’: 17enne in condizioni molto critiche

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