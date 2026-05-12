Accusati di gareggiare in una corsa clandestina in città ma le telecamere li scagionano | assolti

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone erano state accusate di partecipare a una gara illegale tra veicoli nel centro cittadino, ma le registrazioni delle telecamere di sorveglianza non hanno mostrato alcun movimento sospetto o passaggi illeciti. La mancanza di prove visive ha portato alla loro assoluzione, poiché non ci sono testimonianze o immagini che confermino la loro presenza o coinvolgimento nell’evento illecito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una corsa clandestina per le vie della città, ma nessuno ha visto nulla e le telecamere di sorveglianza non hanno ripreso neanche un sorpasso. E gli unici due automobilisti fermati non avevano partecipato, semmai solo assistito.Una ricostruzione che ha trovato concorde anche il giudice del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Milano, assolti i due vigilantes accusati dell'omicidio di Giovanni SalaSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20...

Villabate, perizia fonica ribalta il caso: assolti i due accusati? Cosa sapere Il Tribunale di Palermo assolve Antonio e Rosario Casamento per tentato omicidio a Villabate.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web