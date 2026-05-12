Accusati di gareggiare in una corsa clandestina in città ma le telecamere li scagionano | assolti
Due persone erano state accusate di partecipare a una gara illegale tra veicoli nel centro cittadino, ma le registrazioni delle telecamere di sorveglianza non hanno mostrato alcun movimento sospetto o passaggi illeciti. La mancanza di prove visive ha portato alla loro assoluzione, poiché non ci sono testimonianze o immagini che confermino la loro presenza o coinvolgimento nell’evento illecito.
Una corsa clandestina per le vie della città, ma nessuno ha visto nulla e le telecamere di sorveglianza non hanno ripreso neanche un sorpasso. E gli unici due automobilisti fermati non avevano partecipato, semmai solo assistito.Una ricostruzione che ha trovato concorde anche il giudice del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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