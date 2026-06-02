Un ragazzo di 17 anni è morto annegato lunedì nel torrente di una zona del Torinese. La tragedia si è verificata durante il pomeriggio, quando gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto il giovane essere travolto dalla corrente. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata recuperata poco dopo, e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in un torrente a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato nella serata del primo giugno dai vigili del fuoco., L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone, mentre si trovava sulla riva insieme ad alcuni amici. A dare l'allarme erano stati proprio gli amici che erano con lui e che avevano assistito, impotenti, alla scena. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo il bagno nel torrente, in una zona riparata dalla corrente quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scivolato e sarebbe stato trascinato a valle dalla corrente., Le ricerche erano iniziate immediatamente dal punto dell'ultimo avvistamento del ragazzo e il ritrovamento è avvenuto a 600 metri a valle del Ponte San Martino, sempre a Pinerolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Travolto dalla corrente: 17enne annega in un torrente nel Torinese

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