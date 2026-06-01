Ragazzo di 17 anni cade nel torrente | trascinato via dalla corrente ricerche in corso

Un ragazzo di 17 anni è caduto nel torrente Chisone nel pomeriggio di oggi a San Germano Chisone. La corrente lo ha trascinato via, e sono in corso le ricerche per ritrovarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, inclusi i vigili del fuoco, che stanno cercando di localizzare il giovane. Al momento non ci sono aggiornamenti sui risultati delle operazioni di ricerca.

A San Germano Chisone, un ragazzo è caduto nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno 2026. Secondo le prime informazioni disponibili, avrebbe 17 anni e sarebbe stato trascinato via dalla corrente e di lui si sarebbero perse le tracce. Sono in corso le ricerche dei vigili del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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