Travolta tra cinema e cockpit | 10mila ore di volo e debutto a Cannes

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pilota privato con oltre 10.000 ore di volo, tra cinema e cockpit, ha fatto il suo debutto a Cannes. È il primo a pilotare un Airbus A380 in ambito privato. Le certificazioni rilasciate gli consentono di pilotare velivoli di grandi dimensioni e complessità. La sua esperienza include anche voli con aeromobili di alta gamma, oltre a partecipazioni in produzioni cinematografiche.

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? Punti chiave Come ha fatto a diventare il primo pilota privato dell'Airbus A380?. Quali velivoli complessi riesce a pilotare con le sue certificazioni?. Perché deve frequentare corsi di addestramento quattro volte ogni anno?. Cosa lo spinge a vendere uno dei suoi cinque aerei?.? In Breve Debutto alla regia con l'adattamento del libro scritto nel 1997.. Pilota con 10mila ore di volo e licenza ottenuta a 22 anni.. Gestisce Boeing 707, 737, 747 e il primo Airbus A380 privato.. Frequenta corsi di addestramento professionale tre o quattro volte ogni anno.. John Travolta presenta il debutto alla regia a Cannes con una storia legata al volo. Lo scorso aprile, il celebre attore John Travolta ha presentato al Festival di Cannes il suo film Propeller One-Way Night Coach, opera che segna il suo esordio come regista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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