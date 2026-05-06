A Cannes si è tenuto il debutto di un film diretto dal regista cinese Jia Zhang-Ke, che ha coinvolto anche Torino. La collaborazione tra la città italiana e la Cina ha portato alla realizzazione di questa produzione, sostenuta da enti e istituzioni dei due paesi. Durante l’evento, si è parlato di come il patrimonio museale torinese possa influenzare il cinema internazionale. La proposta di questa collaborazione è stata avanzata da rappresentanti delle istituzioni culturali di entrambe le nazioni.

? Cosa scoprirai Come può il patrimonio dei musei torinesi influenzare il cinema mondiale?. Chi ha proposto a Jia Zhang-Ke questa collaborazione tra Torino e Cina?. Perché gli archivi del Museo del Cinema sono diventati una fonte narrativa?. Quali conseguenze avrà questo debutto a Cannes per il progetto Torino Encounters?.? In Breve Carlo Chatrian ha proposto la collaborazione al regista nel corso del 2025.. Progetto nato dalla sinergia tra Museo Nazionale del Cinema e Jia Zhang-Ke Art Centre.. Enzo Ghigo sottolinea il valore del progetto Torino Encounters per il territorio piemontese.. Le riprese includono la Mole Antonelliana e le sale del museo Mauto di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, il cinema tra Torino e Cina: debutto di Jia Zhang-Ke

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