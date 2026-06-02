traversara ricorda oreste leonardi

Ieri, Traversara ha ricordato Oreste Leonardi nel giorno del suo centenario di nascita. Leonardi, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, era alla guida della scorta di Aldo Moro. La cerimonia si è svolta in modo sobrio, con un momento di riflessione dedicato alla figura del militare. Nessun dettaglio su partecipanti o location è stato reso pubblico.

Traversara ha ricordato ieri Oreste Leonardi, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri che guidava la scorta di Aldo Moro, nel centenario della nascita. Leonardi, che visse in paese negli anni dell’infanzia mentre il padre prestava servizio nella locale stazione dei Carabinieri, fu tra i cinque uomini della scorta dello statista democristiano uccisi nell’agguato di via Fani del 16 marzo 1978. La commemorazione, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dal Consiglio di Zona di Traversara, si è svolta nel piazzale del Centro civico a lui intitolato. Sono intervenuti il sindaco Matteo Giacomoni, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri, e la presidente del Consiglio di Zona Luisa Babini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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