A cento anni dalla nascita Traversara ricorda il maresciallo Oreste Leonardi capo scorta di Aldo Moro
Lunedì 1 giugno Traversara ricorderà il maresciallo maggiore dell’Arma, capo della scorta di Aldo Moro, in occasione del centenario della sua nascita. La cerimonia onorerà una figura considerata simbolo della vicenda di via Fani. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell’evento o sui partecipanti.
A cent’anni dalla nascita del maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri e capo della scorta di Aldo Moro, Oreste Leonardi, Traversara lunedì 1 giugno renderà omaggio a una delle figure simbolo della tragedia di via Fani. La giornata commemorativa, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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