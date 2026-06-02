Durante l'estate, nel Trentino sono stati venduti circa 1.500 abbonamenti per i trasporti pubblici. Per ottenere la smart card necessaria, è necessario seguire una procedura specifica. Il pacchetto include diverse tratte ferroviarie e funivie, anche se i dettagli precisi sulle tratte coinvolte non sono stati comunicati. L'iniziativa riguarda principalmente i servizi di trasporto regionale e turistico della zona.

? Punti chiave Come si ottiene la smart card per usare l'abbonamento?. Quali tratte ferroviarie e funivie sono incluse nel pacchetto?. Quanto costa complessivamente il servizio per chi non ha la tessera?. Perché la Provincia ha deciso di investire tre milioni di euro?.? In Breve Investimento provinciale di tre milioni di euro per la mobilità estiva.. Validità del titolo dal 1° giugno al 31 agosto su bus e treni.. L'assessore Mattia Gottardi gestisce l'accessibilità del sistema di trasporti locali.. Costo totale di 24 euro includendo il rilascio della smart card nominativa.. Abbonamenti estivi in Trentino: 1.500 sottoscrizioni già registrate nelle prime ore di vendita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti in Trentino: boom da 1.500 abbonamenti per l’estate

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