Caro benzina la risposta del Trentino | abbonamenti a treni e bus a 20 euro per l' estate per tutti

Dal 1° giugno fino ad agosto, il Trentino offre un abbonamento unico per il trasporto pubblico, valido sia sui treni che sugli autobus urbani ed extraurbani. Il costo è di 20 euro per l’intero trimestre e l’abbonamento può essere attivato da qualsiasi cittadino. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile il trasporto pubblico durante l’estate, coinvolgendo tutta la popolazione della regione. La proposta rappresenta una soluzione per incentivare l’uso dei mezzi pubblici in un periodo di maggiore mobilità.

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Un abbonamento speciale, attivabile dal 1° giugno e valido fino ad agosto, per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano in tutto il Trentino al costo di 20 euro per il trimestre, riservato a tutti i cittadini. È questa l’iniziativa varata dalla Giunta provinciale e illustrata nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Personale di Trentino Trasporti in sciopero: venerdì 8 maggio a rischio bus e treni La rassegna stampa di Caffè Affari - 11 maggio #Trump: risposta iraniana alla proposta Usa è inaccettabile; Pimco: la guerra in Iran potrebbe costringere la #Fed ad alzare i tassi; Voli e caro benzina, un’estate a terra; Trump farà pressione su Xi al vertice in me x.com Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e dieselTornano a salire i prezzi dei carburanti dopo 40 giorni di calo. Salvini annuncia la possibile proroga degli aiuti e nuovi interventi per gli autotrasportatori. adnkronos.com Più lavoro agile contro il caro benzina, la Cgil scrive al prefettoLa Cgil individua nel cosiddetto lavoro agile la risposta immediata alla crisi energetica, per ridurre l’erosione dei redditi dei lavoratori pubblici della provincia. La Fp Cgil di Sondrio ha ... ilgiorno.it