Trentino | abbonamenti estivi a 20 euro per bus e treni contro i costi

In Trentino, è stata annunciata un'offerta speciale per gli abbonamenti estivi a 20 euro, validi su bus e treni. La promozione si rivolge ai residenti e permette di utilizzare i mezzi pubblici a un costo ridotto durante la stagione estiva. Chi desidera usufruirne può richiedere l'abbonamento seguendo le procedure indicate, con eventuali dettagli sul rimborso. Per quanto riguarda i viaggi in funivia, sono previste modifiche legate a questa nuova tariffa, ma i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

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? Punti chiave Chi può richiedere l'abbonamento e come funziona il rimborso?. Come cambieranno i viaggi in funivia con questa nuova tariffa?. Quanto costerà alla provincia gestire l'aumento dei passeggeri estivi?. Quali sono le modalità per attivare l'offerta presso le biglietterie?.? In Breve Vicepresidente Spinelli presenta la misura per contrastare l'impennata dei costi dei carburanti.. Investimento provinciale stimato in circa un milione di euro ogni mese per il trimestre.. Tariffa per studenti fissata a 20 euro con gratuità mantenuta per gli over 70.. Validità del pacchetto estivo dal 1° giugno fino alla fine di agosto.. Dal 1° giugno il Trentino offrirà un abbonamento trimestrale a 20 euro per il trasporto pubblico, una misura approvata dalla Giunta provinciale per contrastare l’impennata dei costi dei carburanti nelle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: abbonamenti estivi a 20 euro per bus e treni contro i costi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro benzina, la risposta del Trentino: abbonamenti a treni e bus a 20 euro per l'estate (per tutti)Un abbonamento speciale, attivabile dal 1° giugno e valido fino ad agosto, per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano in tutto il Trentino al... Blocco treni Lunigiana: arriva il piano bus per i cantieri estiviLa linea ferroviaria che collega Pontremoli a Berceto subirà una sospensione della circolazione per permettere interventi di manutenzione... Caro benzina, la risposta del Trentino: abbonamenti a treni e bus a 20 euro per l'estate (per tutti)Fugatti: Si tratta di un'importante misura, legata all'attuale congiuntura internazionale, che ha l'obiettivo primario di aiutare le famiglie in un momento di difficoltà, caratterizzato dall'elevato ... trentotoday.it Trasporto pubblico in Trentino a 20 euro per l’estateUn abbonamento estivo a 20 euro per viaggiare su autobus urbani ed extraurbani, treni locali e servizi funiviari provinciali in tutto il Trentino. È la misura annunciata dalla Giunta provinciale per ... secolo-trentino.com