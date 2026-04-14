Demanio marittimo la Regione consegna aree per le attività delle forze dell' ordine

Da cataniatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha firmato un decreto che autorizza la consegna gratuita di alcune aree del demanio marittimo alle forze dell'ordine. L’assessore regionale al Territorio e ambiente ha annunciato l’atto questa mattina, rafforzando così la collaborazione tra le istituzioni regionali e le forze di polizia impegnate nelle attività di controllo e sicurezza lungo le coste. La decisione riguarda zone specifiche del demanio marittimo di proprietà regionale.

Cresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e le forze dell'ordine. L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, infatti, ha firmato questa mattina il decreto che dispone la consegna gratuita alle forze dell'ordine di alcune aree del demanio marittimo da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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