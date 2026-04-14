Demanio marittimo la Regione consegna aree per le attività delle forze dell' ordine

La Regione Siciliana ha firmato un decreto che autorizza la consegna gratuita di alcune aree del demanio marittimo alle forze dell'ordine. L’assessore regionale al Territorio e ambiente ha annunciato l’atto questa mattina, rafforzando così la collaborazione tra le istituzioni regionali e le forze di polizia impegnate nelle attività di controllo e sicurezza lungo le coste. La decisione riguarda zone specifiche del demanio marittimo di proprietà regionale.

Cresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e le forze dell'ordine. L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, infatti, ha firmato questa mattina il decreto che dispone la consegna gratuita alle forze dell'ordine di alcune aree del demanio marittimo da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Costa sicura: la Regione consegna aree demaniali alle forze dell’ordineLa Regione Siciliana ha formalizzato la consegna gratuita di diverse aree del demanio marittimo alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire... Sicurezza, controlli a tappeto delle forze dell'ordine nelle aree critiche. Sanzioni a diverse attività commercialiControlli a tappeto a Cesena ‘ad alto impatto’ su disposizione della questura di Forlì-Cesena e finalizzati al rafforzamento della sicurezza nelle...