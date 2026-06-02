Trapani Colpisco 4 compagni musulmani | le chat del 12enne che ha provato ad accoltellare un prof

La Procura per i minorenni di Palermo ha interrogato un ragazzo di 12 anni che ha tentato di accoltellare un insegnante in provincia di Trapani. Durante l'interrogatorio, il minore non ha manifestato segni di pentimento. Le indagini si sono concentrate anche su alcune chat del ragazzo, nelle quali si fa riferimento a quattro compagni musulmani. Il giovane avrebbe scritto di voler colpire alcuni coetanei.

La Procura per i minorenni di Palermo ha interrogato il 12enne che ha tentato di accoltellare un docente nel Trapanese: "Non mostra segni di pentimento". Al vaglio chat le con contenuti razzisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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