La madre di un ragazzo di 12 anni che ha tentato di colpire un insegnante con un coltello sostiene che il figlio sia stato ricattato. La donna descrive il ragazzo come gentile e rispettoso con gli altri, sottolineando che a casa non ha mai avuto comportamenti aggressivi. La polizia sta indagando sull’accaduto, e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le motivazioni dietro il gesto. La scuola ha attivato le procedure previste in questi casi.

La madre del 12enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) ha tentato di accoltellare un professore a scuola, è "convinta che mio figlio era ricattato da qualcuno in quel gioco terribile in cui era finito. Magari, per salvarsi lui, avrebbe dovuto uccidere qualcuno", ha detto a la Repubblica, per poi aggiungere che il ragazzo non aveva manifestato segni di malessere. "Ha continuato ad avere un ottimo rendimento scolastico. Ed era sempre un ragazzino gentile ed educato con tutti. A casa, poi, mai una parola fuori posto o un gesto di insofferenza. E anzi era lui a confortarmi con tante belle parole quando mi vedeva giù", ha aggiunto la donna.,, La madre del ragazzo ha raccontato che venerdì 29 maggio, il giorno dell'aggressione, "poco prima di andare a scuola, mio figlio mi ha chiesto di prestargli il telefonino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, la madre del 12enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Sono convinta sia stato ricattato"

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