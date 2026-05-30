Un ragazzo di 12 anni ha pubblicato un messaggio in cui afferma di non voler essere incolpato per azioni che potrebbe compiere tra quattro ore. Il post ha ricevuto centinaia di commenti, alcuni dei quali sembrano aver interpretato correttamente il contenuto. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali minacce dirette. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui social, suscitando reazioni tra gli utenti.

Il 12enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) venerdì mattina, durante le lezioni, si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore". Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna"., Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto, un 4, preso a un'interrogazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, il post del 12enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"

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Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) / Posts / X x.com

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