Tramandare valore della Patria e libertà Nigrelli da Roma lancia il concorso per le scuole sulla festa della Repubblica

Un concorso rivolto alle scuole sulla Festa della Repubblica è stato annunciato dal Comune di Comitini. La competizione mira a coinvolgere gli studenti nella riflessione sui valori dello Stato, della libertà e della Patria. L'iniziativa è stata promossa da un rappresentante locale e si inserisce nel programma di educazione civica del territorio. Le scuole possono inviare i propri elaborati entro una data stabilita.

Un concorso per le scuole sulla Festa della Repubblica. E’ la nuova iniziativa del Comune di Comitini per trasmettere e tramandare i valori dello Stato, della libertà e della Patria. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Nigrelli a margine della cerimonia che si è svolta ai Fori Imperiali di Roma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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