La TrailRun ha raggiunto un record di 646 iscritti. La manifestazione si è svolta in una giornata dedicata allo sport, con partecipanti che hanno attraversato il territorio locale. Tra i concorrenti, uno si è distinto mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. L’evento ha coinvolto diverse fasce di età e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da varie regioni. La giornata si è conclusa con premiazioni e riconoscimenti per i migliori classificati.

È una TrailRun in grande ascesa. Una giornata di sport, entusiasmo e territorio ha animato la Val Viola in occasione della TrailRun Alta Valtellina 2026, edizione che ha confermato la forte crescita della manifestazione e il suo ruolo sempre più significativo nel panorama degli eventi sportivi dell’Alta Valtellina. Con il nuovo record di 646 iscritti, la TrailRun Alta Valtellina ha vissuto un’edizione da record. I sentieri della Val Viola sono stati ancora una volta il cuore pulsante di una manifestazione che unisce competizione, passione per la montagna, accoglienza e promozione del territorio. Nella gara regina di 21 chilometri, la vittoria è andata al beniamino di casa Massimiliano Zanaboni che ha chiuso in 1h40’28“, miglior crono di sempre sul percorso ufficiale di gara, davanti a Erik Gianola e Alessandro Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - TrailRun da record con 646 iscritti. Zanaboni rimane profeta in patria

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TrailRun da record con 646 iscritti. Zanaboni rimane profeta in patriaLa giornata di sport ed entusiasmo ha animato la Val Viola in occasione della gara dell’Alta Valtellina. La passione per la montagna coniugata a competizione e promozione dei sentieri del territorio. ilgiorno.it

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