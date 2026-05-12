Corsa in montagna | a Sondalo Massimiliano Zanaboni è profeta in patria

A Sondalo è iniziato il Gran Prix delle Valli di Sondrio, un circuito di nove gare di corsa in montagna promosso dalla Fidal Sondrio per valorizzare i paesaggi delle montagne di Valtellina e Valchiavenna. La prima tappa si è svolta sabato 9 maggio con la 19a edizione della “4 Passi Trail Version”, organizzata dall’Atletica Alta. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti locali e appassionati della disciplina.

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Il Gran Prix delle Valli di Sondrio, circuito di nove gare di corsa in montagna ideato da Fidal Sondrio per far scoprire le bellezze delle montagne di Valtellina e Valchiavenna, è iniziato a Sondalo sabato 9 maggio con la 19a edizione della “4 Passi Trail Version” organizzata dall’Atletica Alta.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corsa in montagna: a Sondalo tornano la "4 Passi" e la "Mini 4 passi"Sondalo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva in Alta Valtellina: sabato 9 maggio 2026 torna la “4... Livermore al Teatro Verdi. Un big profeta in... patriaThe Turn of the Screw sarà rappresentato al Verdi per la prima volta nella storia del teatro pisano e a cinquant’anni dalla morte di Benjamin Britten. Si parla di: Corsa in montagna: a Sondalo, Massimiliano Zanaboni è profeta in patria; 4 Passi Trail: Zanaboni e Rossi vincono a Sondalo. 4 Passi Trail Version. Zanaboni inaugura alla grande il Gran Prix delle ValliIl Gran Prix delle Valli di Sondrio, circuito di 9 gare di corsa in montagna ideato da FIDAL Sondrio per far scoprire le bellezze delle montagne di Valtellina e Valchiavenna, è iniziato a Sondalo ... radiotsn.tv