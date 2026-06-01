Trai run Alta Valtellina | Massimiliano Zanaboni profeta in patria

La TrailRun Alta Valtellina 2026 si è svolta ieri nella Val Viola, attirando numerosi partecipanti e appassionati. La manifestazione ha visto una crescita rispetto alle edizioni precedenti, rafforzando la sua presenza nel panorama degli eventi sportivi dell’Alta Valtellina. La giornata ha combinato sport, entusiasmo e valorizzazione del territorio, contribuendo a consolidare l’importanza dell’evento nella regione.

Una giornata di sport, entusiasmo e territorio ha animato ieri la Val Viola in occasione della TrailRun Alta Valtellina 2026, edizione che ha confermato la forte crescita della manifestazione e il suo ruolo sempre più significativo nel panorama degli eventi sportivi dell’Alta Valtellina.Con il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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