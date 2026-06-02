Tragico incidente in scooter | 44enne morto sul colpo

Un incidente in scooter nella provincia di Bologna ha causato la morte di un uomo di 44 anni. L’incidente è avvenuto martedì, e la vittima, di origini macedoni e residente a Bazzano, è deceduta sul colpo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’incidente. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

Un altro tragico incidente sulle strade della provincia bolognese. Martedì ha perso la vita H. F., 44enne di origini macedoni e residente a Bazzano. L'uomo stava guidando il suo scooter di grossa cilindrata quando è avvenuto lo schianto. Inutili i soccorsi: il motociclista è morto sul colpoLa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

Notizie e thread social correlati

Tragico incidente in scooter, morto il poliziotto Federico Vinci: lutto ad AvolaUn incidente in scooter si è verificato recentemente nella città di Avola, provocando la morte di un poliziotto di 32 anni.

Tragico incidente a Moncalieri, morto il conducente di uno scooter sulla sopraelevataUn incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Moncalieri, lungo la strada sopraelevata.

Temi più discussi: Tragico incidente stradale a Pianella, si scontrano due auto e uno scooter: morto un uomo [FOTO]; Padova, con lo scooter contro un'auto: morto nell'incidente l'usciere del sindaco; Tragico incidente a Moncalieri: morto Alberto Cesare di Torino, aveva 21 anni; Incidente in scooter all'alba a Capaccio Paestum, morti Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura: avevano 27 e 39 anni.

Tragico incidente stradale a Pianella, si scontrano due auto e uno scooter: morto un uomo ift.tt/eFI4Vd1 ift.tt/XcKerN5 x.com

Scooter Rider e Ciclista Morti in un Incidente Frontale su un Ponte di N.Y.C. reddit

Dramma a Sorrento, schianto nella notte tra auto e scooter: il tragico epilogoIncidente mortale a Sorrento, nello scontro tra auto e scooter ha perso la vita una donna di 65 anni. I dettagli di quanto accaduto. Dramma a Sorrento, schianto nella notte tra auto e scooter In via d ... notizie.it

Addio a Cristian e Osvaldo, l'intera Castellabate piange i due amici morti in scooterDue famiglie ed un’intera comunità unite nel dolore per la morte di Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura, i due amici di Castellabate deceduti all’alba di sabato in un ... ilmattino.it