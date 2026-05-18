Tragico incidente in scooter morto il poliziotto Federico Vinci | lutto ad Avola

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente in scooter si è verificato recentemente nella città di Avola, provocando la morte di un poliziotto di 32 anni. La notizia ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e abitanti del luogo. Il giovane è stato descritto come una persona gentile ed educata, e la sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra chi lo conosceva. La notizia ha generato una forte reazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

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Centinaia i messaggi di cordoglio di amici, colleghi e concittadini che descrivono unanimemente il 32enne come “Un giovane esemplare sempre gentile ed educato". La sindaca di Avola: "Un giovane avolese che ogni giorno indossava la divisa con senso del dovere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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