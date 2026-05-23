Tragico incidente a Moncalieri morto il conducente di uno scooter sulla sopraelevata
Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Moncalieri, lungo la strada sopraelevata. Il conducente di uno scooter è rimasto ferito e poi deceduto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli su altri mezzi coinvolti o cause specifiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il conducente.
Tragico incidente intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. A Moncalieri, lungo la strada sopraelevata, il conducente di uno scooter è rimasto ferito mortalmente. Viaggiava in direzione di Savona.I soccorsiSecondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di un incidente autonomo. Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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