Tragico incidente a Moncalieri morto il conducente di uno scooter sulla sopraelevata

Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Moncalieri, lungo la strada sopraelevata. Il conducente di uno scooter è rimasto ferito e poi deceduto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli su altri mezzi coinvolti o cause specifiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il conducente.