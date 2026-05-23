Tragico incidente a Moncalieri morto il conducente di uno scooter sulla sopraelevata

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Moncalieri, lungo la strada sopraelevata. Il conducente di uno scooter è rimasto ferito e poi deceduto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli su altri mezzi coinvolti o cause specifiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il conducente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragico incidente intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. A Moncalieri, lungo la strada sopraelevata, il conducente di uno scooter è rimasto ferito mortalmente. Viaggiava in direzione di Savona.I soccorsiSecondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di un incidente autonomo. Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco, conducente in ospedaleUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove un'auto Fiat Punto che viaggiava...

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: scontro tra auto e furgone. Uno dei veicoli prende fuoco, ci sono feritiUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove si sono scontrati un'auto Fiat...

tragico incidente a moncalieriTragico incidente a Moncalieri, morto il conducente di uno scooter sulla sopraelevataTragico incidente intorno alle 17 di oggi, 23 maggio 2026. A Moncalieri, lungo la strada sopraelevata, il conducente di uno scooter è rimasto ferito mortalmente. Viaggiava in direzione di Savona. torinotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web