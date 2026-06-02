Tragico gioco con gli amici | cade dal cofano dell' auto muore a soli 22 anni

Un giovane di 22 anni è morto dopo essere caduto dal cofano di un'auto durante una serata tra amici a Roccafranca. L’incidente è avvenuto nel corso della serata e non ci sono altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca, dove ha perso la vita il 22enne Pio Domenico Fazzolari. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì, intorno alle 23, in via Michelangelo, strada situata in una zona residenziale del paese.Per il giovane non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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