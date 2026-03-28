Una giovane donna di 22 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sermoneta, in provincia di Latina. La vittima, identificata come Chiara Tenore, si trovava a bordo di un'auto coinvolta in uno scontro con un camion. Il gravissimo stato del cognato, anche lui a bordo dell’auto, è stato segnalato dalle autorità.

L'incidente è avvenuto a Sermoneta (Latina), nella zona industriale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica del sinistro È morta a soli 22 anni Chiara Tenore. La giovane è rimasta vittima di un incidente nella zona industriale di Sermoneta (Latina). La sua auto si è schiantata contro un camion, per lei non c'è stato nulla da fare. Tenore lavorava come barista in un locale molto frequentato della zona. La sua morte ha sconvolto la comunità di Sermoneta. L'impatto fatale è avvenuto nella tarda sera del 27 marzo. La giovane si trovava al posto del conducente mentre accanto a lei c'era il cognato di 39 anni. Per cause ancora da ricostruire, l'auto si è schiantata contro un camion all'incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, nella zona industriale di Sermoneta. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con lei

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Tragedia nel tardo pomeriggio del 27 marzo nella zona industriale di Sermoneta, non lontano da Latina Scalo, dove ha perso la vita, in un drammatico incidente stradale, Chiara Tenore, 23 anni, barista in un bar a Pontenuovo. - facebook.com facebook

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