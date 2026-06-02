Sale sul cofano dell’auto di un amico ma cade a terra | morto a 23 anni Pio Domenico Fazzolari

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere caduto a terra mentre era sul cofano di un’auto. L’incidente è avvenuto a Roccafranca, in provincia di Brescia. La vittima si era salito sul cofano di un’auto di un amico e, per cause ancora da chiarire, è caduta a terra, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

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Si chiamava Pio Domenico Fazzolari il 23enne che è morto, cadendo a terra, dopo essere salito sul cofano dell'auto di un amico a Roccafranca (Brescia). L'amico alla guida dell'auto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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